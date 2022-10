Streik bei Eurowings : Diese Flüge fallen am Mittwoch am Flughafen Köln/Bonn aus

Diese Flüge fallen am Mittwoch am Flughafen Köln/Bonn aus

Am Flughafen Köln/Bonn fallen zurzeit immer wieder Flüge aus. Foto: Benjamin Westhoff

Köln/Bonn Piloten der Fluggesellschaft Eurowings streiken von Montag bis Mittwoch. Am Flughafen Köln/Bonn fallen Dutzende Flüge aus - hier geben wir einen Überblick.

Die Piloten der Fluggesellschaft Eurowings legen von Montag, 17. Oktober, 0 Uhr, bis Mittwoch, 19. Oktober, 23.59 Uhr, die Arbeit nieder. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat zum Streik aufgerufen. Für Montag hat die Airline wegen des Streiks von ihren ursprünglich 76 am Köln Bonn Airport geplanten Flügen (37 Abflüge und 39 Ankünfte) 43 gestrichen (21 Abflüge und 22 Ankünfte). Das gab der Flughafen in einer Mitteilung bekannt.

Reisenden, die einen Flug bei Eurowings gebucht haben, rät der Flughafen, sich unter www.eurowings.com oder in der Eurowings-Kunden-App über den Status ihres Fluges zu informieren. Dort hat die Fluggesellschaft zudem Informationen für Fluggäste zusammengestellt.

Im Pilotenstreik bei Eurowings sind die Fronten verhärtet. Bis Mittwoch legen die Piloten ihre Arbeit nieder. Die Airline will der Pilotengewerkschaft kein neues Angebot machen.

Folgende Verbindungen am Flughafen Köln/Bonn fallen am Mittwoch, 19. Oktober 2022, aus:

