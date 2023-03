Warnstreik von Verdi Diese Flüge fallen am Freitag am Flughafen Köln/Bonn aus

Die Flughafen Köln/Bonn GmbH rechnet daher mit Unregelmäßigkeiten im Flugplan. Insgesamt seien 148 Passagierflüge im Zeitraum des Streiks geplant. Wie viele davon ausfallen, teilte der Flughafen am Donnerstag mit. Es sei aber mit „einer erheblichen Anzahl an Flugausfällen am Airport zu rechnen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Streik soll mit der Nachtschicht am Donnerstag beginnen.