Warnstreik von Verdi : Diese Flüge fallen am Montag am Flughafen Köln/Bonn aus

Liveblog zum Warnstreik : Hunderte nehmen an Demo in der Bonner Innenstadt teil Hunderte Menschen nehmen am Montagmorgen an einer Demo in der Bonner Innenstadt teil. Viele Busse und Bahnen fahren nicht, am Flughafen Köln/Bonn fallen fast alle Flüge aus. Alle Infos zum Streik im Liveblog.