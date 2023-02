Warnstreik von Verdi : Diese Flüge fallen am Montag am Flughafen Köln/Bonn aus

Am Flughafen Köln/Bonn fallen zurzeit immer wieder Flüge aus. Foto: Benjamin Westhoff

Köln/Bonn Der Warnstreik von Verdi am Montag hat auch Folgen für den Flugverkehr in der Region. Am Flughafen Köln/Bonn fallen Dutzende Flüge aus - hier geben wir einen Überblick.

Die Gewerkschaft Verdi ruft für Montag erneut zu einem Warnstreik auf. Dabei sind auch die Beschäftigten der Luftsicherheit dazu auffordert von Sonntagnacht bis Dienstagmorgen ihre Arbeit niederzulegen.

Die Flughafen Köln/Bonn GmbH rechnet daher mit Unregelmäßigkeiten im Flugplan. Insgesamt seien 136 Passagierflüge im Zeitraum des Streiks geplant. Das Unternehmen informiert auf seiner Webseite über aktuelle Ausfälle.

Folgende Verbindungen am Flughafen Köln/Bonn fallen am Montag, 27. Februar, aus:

Abflug

00.50 Uhr, Ziel: Istanbul-Sabiha Gökcen, Flugnummer: PC 1014

06.10 Uhr, Ziel: Berlin (BER), Flugnummer: EW 012

06.20 Uhr, Ziel: München, Flugnummer: LH 1999

06.40 Uhr, Ziel: Mailand-Malpensa, Flugnummer: EW 824

06.50 Uhr, Ziel: Wien, Flugnummer: EW 756

06.50 Uhr, Ziel: Hamburg, Flugnummer: EW 032

06.55 Uhr, Ziel: Zürich, Flugnummer: EW 764

07.00 Uhr, Ziel: München, Flugnummer: EW 080

08.05 Uhr, Ziel: Berlin, Flugnummer: EW 8059

08.10 Uhr, Ziel: Palma de Mallorca, Flugnummer: QS 3501

08.25 Uhr, Ziel: London-Heathrow, Flugnummer: EW 460

09.10 Uhr, Ziel: München, Flugnummer: LH 1973

09.35 Uhr, Ziel: Tuzla, Flugnummer: W6 4300

10.05 Uhr, Ziel: Barcelona, Flugnummer: EW 520

10.40 Uhr, Ziel: Palma de Mallorca, Flugnummer: EW 584

11.35 Uhr, Ziel: Istanbul, Flugnummer: TK 1672

11.40 Uhr, Ziel: Istanbul-Sabiha Gökcen, Flugnummer: PC 1012

12.00 Uhr, Ziel: Berlin (BER), Flugnummer: EW 8051

13.25 Uhr, Ziel: München, Flugnummer: LH 1979

Ankunft

07.30 Uhr, von: Berlin, Flugnummer: EW 8058

08.25 Uhr, von: München, Flugnummer: LH 1972

09.05 Uhr, von: Tuzla, Flugnummer: W6 4299

09.25 Uhr, von: Berlin, Flugnummer: EW 013

09.35 Uhr, von: Hamburg, Flugnummer: EW 033

09.50 Uhr, von: Zürich, Flugnummer: EW 765

10.00 Uhr, von: München, Flugnummer: EW 081

10.20 Uhr, von: Mailand-Malpensa, Flugnummer: EW 825

10.25 Uhr, von: Istanbul-Sabiha Gökcen, Flugnummer: PC 1011

10.40 Uhr, von: Wien, Flugnummer: EW 757

10.45 Uhr, von: Istanbul, Flugnummer: TK 1671

11.25 Uhr, von: Berlin, Flugnummer: EW 8050

12.10 Uhr, von: London-Heathrow, Flugnummer: EW 461

12.45 Uhr, von: München, Flugnummer: LH 1978

14.20 Uhr, von: Istanbul-Sabiha Gökcen, Flugnummer: PC 1017

14.35 Uhr, von: Istanbul-Sabiha Gökcen, Flugnummer: TK 7712

Nicht nur der Flughafen Köln/Bonn ist von Ausfällen betroffen, auch am Flughafen in Düsseldorf werden Verbindungen annulliert. Hier können Sie einsehen, welche Flüge am Flughafen Düsseldorf ausfallen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

(ga)