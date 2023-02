Streik an deutschen Flughäfen : Diese Flüge könnten am Freitag am Flughafen Köln/Bonn ausfallen

Diese Flüge könnten am Freitag am Flughafen Köln/Bonn ausfallen

Bonn Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag zu einem ganztägigen Streik an deutschen Flughäfen aufgerufen. Davon betroffen ist auch der Flughafen Köln/Bonn.

Der Flughafen Köln/Bonn rät Fluggästen, die am Freitag von dem Airport nach München oder Hamburg fliegen wollen, sich bei den Airlines über mögliche Flugausfälle zu erkundigen. Der Grund ist, dass die Gewerkschaft Verdi für den Tag zu ganztägigen Streiks an mehreren deutschen Flughäfen aufgerufen hat. Am Flughafen in Wahn könnten dadurch die Verbindungen nach München und Hamburg betroffen sein. Andere Flughäfen, für die Verdi zum Streik aufgerufen hat, sind die in Frankfurt, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen.