Flug von Paris nach Berlin EasyJet-Flieger muss außerplanmäßig in Köln/Bonn landen

Eine EasyJet-Maschine musste am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr außerplanmäßig am Flughafen Köln/Bonn landen. Der Airbus A320 war mit einer Stunde Verspätung um 20.23 Uhr am Pariser Charles-de-Gaulle-Flughafen zum Flug nach Berlin gestartet nach knapp einer Stunde Flugzeit außerplanmäßig im Rheinland gelandet. Das geht aus den Flugdaten bei flightradar24 hervor. In Köln/Bonn wurde die Passagiermaschine von der Flughafenfeuerwehr in Empfang genommen.