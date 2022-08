Chaos im Luftverkehr : Diese Flüge am Flughafen Köln/Bonn fallen am Sonntag aus

Diese Flüge am Flughafen Köln/Bonn fallen am Sonntag aus

Update Köln/Bonn Das Chaos am Flughafen Köln/Bonn lässt etwas nach. Die Wartezeiten vor der Sicherheitskontrolle sind zuletzt deutlich kürzer. Allerdings fallen weiterhin Flüge aus. Wir geben eine Übersicht.

Allerdings fallen immer noch einzelne Flüge aus und es kann zu anderen Zeiten noch zu längeren Wartezeiten an den Schaltern sowie an den Sicherheitskontrollen am Flughafen Köln/Bonn kommen. Eine Fast Lane steht aktuell nicht zur Verfügung. Die Flughafenverwaltung empfiehlt daher, mindestens 2,5 Stunden vor dem geplanten Abflug am Airport zu sein. Reisende sollten sich zudem bei den Airlines zuvor über die Check-In-Zeiten informieren.

Die Situation an den großen Flughäfen in NRW ist immer noch extrem angespannt. Welche Zumutung es bedeutet, mehrere Stunden vor den Sicherheitskontrollen zu warten, immer in der Angst, den Flug zu verpassen, erzählt die Kölnerin Susanne Quellmann im Ich-Protokoll.

Annullierte Flüge, Verzögerungen an den Airports: Urlauber blicken teils mit Sorge auf ihre Sommerreise - und nicht bei jedem werden die ersehnten Ferien reibungslos ablaufen. Was gilt dann?

Am Wochenende gab es wieder große Probleme am Flughafen Köln/Bonn: Reisende standen bis zu sieben Stunden in der Schlange vor dem Sicherheitscheck. Die Polizei musste teilweise eingreifen. Zahlreiche Reisende verpassten ihre Flüge.

Folgende Verbindungen am Flughafen Köln/Bonn fallen am Sonntag, 7. August 2022, aus:

Nicht nur der Flughafen Köln/Bonn ist von Ausfällen betroffen, auch an den Flughäfen in Düsseldorf und in Frankfurt werden Verbindungen annulliert. Hier können Sie einsehen, welche Flüge am Flughafen Düsseldorf und welche Flüge am Flughafen in Frankfurt ausfallen.