Chaos im Luftverkehr : Diese Flüge am Flughafen Köln/Bonn fallen heute aus

Auch am Donnerstag muss die Fluggesellschaft Eurowings zahlreiche Flüge am Flughafen Köln/Bonn streichen, darunter Verbindungen nach Zürich, Edinburgh und Mailand. Wir geben einen Überblick, welche Flüge heute ausfallen.

Die Airline Eurowings hat weiterhin mit Personalproblemen zu kämpfen. Das wirkt sich auch auf den Verkehr am Flughafen Köln/Bonn am heutigen Donnerstag, 23. Juni, aus, wie aus den aktuellen Daten des Flughafens hervorgeht. Reisende müssen auch in den kommenden Tagen mit weiteren Flugausfällen rechnen. Wenn am Freitag die Sommerferien in NRW starten, könnte es auch zu längeren Wartezeiten an den Schaltern sowie an den Sicherheitskontrollen am Flughafen Köln/Bonn kommen.