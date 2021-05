Flüge nach Kreta, Teneriffa, Gran Canaria : Neue Airline startet am Flughafen Köln/Bonn

Köln/Bonn Seit dieser Woche ist der Flughafen Köln/Bonn Basis der Freebird Airlines Europe. Die Airline wird vor allem europäische Urlaubsinseln ansteuern. Geplant sind Flüge nach Kreta, Kos und Rhodos sowie nach Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa.

Der Flughafen Köln/Bonn ist seit dieser Woche die neue Basis für die Charterfluggesellschaft Freebird Airlines Europe. Wie der Flughafen am Freitag mitteilte, sei seit dieser Woche eine Maschine des Typs A320 am Flughafen stationiert. Das Flugzeug bietet Platz für bis zu 180 Passagiere. Am Samstag fliege die Airline beispielsweise Urlaubsinseln in Griechenland und Spanien an. Das erste Ziel sei Kreta.