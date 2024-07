Im Wert von einer Million Euro Polizei ermittelt Verdächtige nach Goldgranulat-Diebstahl am Flughafen Köln/Bonn

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, konnten die Beamten dank mehrerer Hinweise einen 49-jährigen Kölner identifizieren. Die Polizei durchsuchte am Dienstagmorgen (16. Juli) mit richterlichem Beschluss die Wohnung des Kölners sowie die eines weiteren mutmaßlich tatbeteiligten 42-Jährigen aus Rösrath. Derzeit würden die Mobiltelefone beider Männer ausgewertet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Verbleib des Koffers dauern weiterhin an.