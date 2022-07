Kölnerin berichtet über Flughafen-Chaos : „Am Ende hilft einem niemand“

Susanne Quellmann hat die Schlangen vor den Sicherheitskontrollen am Flughafen Köln/Bonn dokumentiert. Foto: Susanne Quellmann

Köln/Bonn Die Situation an den großen Flughäfen in NRW ist immer noch extrem angespannt. Welche Zumutung es bedeutet, mehrere Stunden vor den Sicherheitskontrollen zu warten, immer in der Angst, den Flug zu verpassen, erzählt die Kölnerin Susanne Quellmann im Ich-Protokoll.