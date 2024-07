Vorfall am Flughafen Köln/Bonn Koffer mit Goldgranulat im Wert von einer Million Euro gestohlen

Am Flughafen Köln/Bonn soll ein Angestellter einer Firma für Frachtabfertigung Goldgranulat im Wert von rund einer Million Euro gestohlen haben. Wie die Polizei berichtet, soll der Vorfall bereits am 29. Januar stattgefunden haben. Dabei soll der 35-jährige Mann das Goldgranulat aus einem am Flughafen aufbewahrten Koffer entwendet haben.