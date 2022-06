Ferienbeginn in NRW : Lange Warteschlangen am Flughafen Köln/Bonn

Köln/Düsseldorf Wartende Menschen, so weit das Auge reicht: In NRW haben die Schulferien begonnen, die Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf sind am Freitag entsprechend überfüllt. Reisende müssen sich auf Wartezeiten einstellen.

Am Flughafen Köln/Bonn haben sich am Freitagnachmittag lange Schlangen gebildet. Etliche Menschen warten pünktlich zum Ferienbeginn in NRW darauf, mit dem Flieger in den Urlaub starten zu können. Doch wer seinen Flieger erwischen will, muss am Freitag ausreichend Wartezeit mit einplanen. Die Schlange reichte am Nachmittag vom Terminal 1 bis ins Terminal 2 hinein. Das Ziel einer Kölnerin, die sich am Nachmittag am Flughafen eingefunden hat, ist Thailand. Vorher gibt es für sie aber noch einen Zwischenstopp in Wien. Fünf Stunden Puffer habe sie eingeplant, erzählt sie dem GA vor Ort. So wie die Lage am Flughafen aussieht, lag sie mit ihrer Einschätzung richtig.