Parkhaus am Flughafen Köln/Bonn Angeklagter kann sich kaum an Amokfahrt erinnern

Köln · Willkürlich und gezielt fuhr er in einem Parkhaus am Flughafen Köln/Bonn gegen Autos und auf Menschen zu. Am Donnerstag stand der Amokfahrer aus dem März nun vor Gericht.

21.09.2023, 15:15 Uhr

17 Bilder Autofahrer verletzt am Flughafen Köln/Bonn mehrere Menschen





Von Maike Velden