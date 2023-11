Parkhaus am Flughafen Köln/Bonn 58-Jähriger soll nach Irrfahrt in Psychiatrie

Bei einer Irrfahrt in einem Parkhaus am Flughafen Köln/Bonn hat ein Mann im Frühjahr mehrere Menschen verletzt - nun soll er dauerhaft in eine Psychiatrie. Das ordnete das Kölner Landgericht am Mittwoch an. Zuvor muss der 58-Jährige aber an einer zweijährigen Drogentherapie teilnehmen. Bei Erfolg könne dies auch zur Aufhebung der dauerhaften Unterbringung führen, so das Urteil des Gerichts.