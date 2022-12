Zeitfenster für Sicherheitskontrolle : Neues System soll Wartezeiten am Flughafen Köln/Bonn reduzieren

Nach Chaos in den Ferien : Neuer Plan für Fluggastkontrollen am Airport Köln-Bonn Das Chaos an den Flughäfen Köln-Bonn und Düsseldorf soll endlich enden. Die Bundesregierung will die Passagierkontrollen nun von den Airports statt von der Bundespolizei managen lassen. Gespräche sollen bald starten.