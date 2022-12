Zeitfenster für Sicherheitskontrolle : Neues System soll Wartezeiten am Flughafen Köln/Bonn reduzieren

Bonn/Region Der Flughafen Köln/Bonn bietet einen neuen Service an, um dem Chaos durch lange Warteschlangen entgegenzuwirken: Reisende können ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle buchen. Wie funktioniert das?

Nach dem jüngsten Chaos durch endlose Warteschlangen an der Sicherheitskontrolle möchte der Flughafen Köln/Bonn nun mit einem neuen Angebot dem Problem entgegenwirken. „CGNGateWay“ heißt das System und soll durch gezielte Steuerung der Passagierströme Wartezeiten reduzieren sowie für eine gleichmäßigere Auslastung sorgen, teilte der Flughafen am Mittwochmittag mit.

Aktuell können die Zeitfenster nur online gebucht werden, künftig soll dies zusätzlich an Reservierungs-Kiosken in den Terminals möglich sein.

In den vergangenen Monaten, gerade in der Ferienzeit, kam es am Flughafen Köln/Bonn immer wieder zu langen Schlangen an den Sicherheitskontrollen und dadurch zu erheblichen Verzögerungen im Ablauf des Flughafens. In Köln/Bonn waren während der Herbstferien rund 40 Prozent der Flüge verspätet. Den Spitzenwert gab es am 16. Oktober. Da starteten knapp 57 Prozent der Jets zu spät, 53 Prozent landeten außer Plan. Eine entscheidende Ursache für die Verzögerungen war das Chaos bei den Kontrollen.