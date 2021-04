Urkundenfälschung und Steuerhinterziehung : Bundespolizei nimmt zwei Gesuchte am Flughafen Köln/Bonn fest

Die Bundespolizei kontrollierte am Osterwochenende am Flughafen Köln/Bonn. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/Symbol

Köln/Bonn Am Osterwochenende konnte die Polizei zwei Gesuchte am Flughafen Köln/Bonn festnehmen. Nach den Männern wurde wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Steuerhinterziehung gefahndet.

Am Osterwochenende hat die Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn Kontrollen durchgeführt und konnte dabei zwei gesuchte Männer festnehmen. Ein 46-jähriger Niederländer ist in der Nacht auf Sonntag, 4. April, mit dem Flugzeug aus Instanbul eingereist und wurde gegen Mitternacht von der Polizei festgenommen. Wegen Fälschungs- und Betrugsdelikten wurde der Mann in den Niederlanden gesucht und soll nun in das Land ausgeliefert werden, teilte die Polizei mit. Der 46-Jährige befindet sich aktuell in Gewahrsam.