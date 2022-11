Fahndung wegen häuslicher Gewalt : Polizei stellt gesuchten Portugiesen am Flughafen Köln/Bonn

Polizei stellt gesuchten Portugiesen am Flughafen Köln/Bonn

Die Bundespolizei nahm am Flughafen Köln/Bonn einen gesuchten Portugiesen fest. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Köln/Bonn Die Bundespolizei nahm am Flughafen Köln/Bonn einen Mann fest, der in Portugal polizeilich gesucht wurde. Ihn erwarten fast fünf Jahre Haft.

Am Flughafen Köln/Bonn nahmen Bundespolizisten am Samstagabend einen Mann fest, der von portugiesischen Behörden gesucht wurde. Die Beamten kontrollierten den 57-jährigen Portugiesen, der sich auf dem Weg nach Porto befand. Bei einem Fahndungsabgleich stellten die Polizisten fest, dass er in seiner Heimat polizeilich gesucht wird.