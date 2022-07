Passagieransturm am Flughafen Köln/Bonn erwartet : Bundespolizei versucht, weiteres Chaos am Wochenende zu vermeiden

Dicht gedrängt standen die Passagiere in den Terminals an den bisherigen Ferienwochenenden im Flughafen Köln/Bonn. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Köln/Bonn Rund 110.000 Passagiere erwartet der Flughafen Köln/Bonn an diesem Wochenende. Wird es wie an vorherigen Ferienwochenenden wieder zu langen Schlangen in den Terminals kommen? Die Bundespolizei reagiert kurzfristig,

Extra für dieses Wochenende hat die Bundespolizei ein weiteres Sicherheitsunternehmen beauftragt, Personenkontrollen am Flughafen Köln/Bonn durchzuführen. Das teilte eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin dem General-Anzeiger am Freitag mit. Es sei befristet vom vorigen Donnerstag bis zum kommenden Montag im Einsatz. Damit könnten zwei weitere Kontrollspuren besetzt werden, fügte sie hinzu. Am vergangenen Chaos-Wochenende waren zuweilen trotz riesigen Andrangs nur acht der insgesamt verfügbaren 16 Spuren geöffnet. Hunderte Menschen verpassten ihre Flüge.

Der Einsatz des Sicherheitsunternehmens an diesem Wochenende konnte laut Bundespolizei kurzfristig und ohne Ausschreibung erfolgen. Bis zu diesem Sonntag läuft noch eine Ausschreibung für einen regulären zweiten Sicherheitsdienstleister. Dieser Auftrag, der bis Oktober befristet ist, soll so schnell wie möglich vergeben werden, so dass die Mitarbeiter dieses zweiten Sicherheitsdienstleisters schon unmittelbar danach, also vermutlich in den nächsten Wochen eingesetzt werden können.

Bundespolizei schickt weitere Kräfte an den Flughafen Köln/Bonn

Als weitere Maßnahme, „um zur Entspannung der gegenwärtigen Situation beizutragen“, so die Bundespolizei, würden – wie schon am vorigen Wochenende – zusätzliche eigene Kräfte in der Wahner Heide tätig werden. „Wir bringen alles, was uns möglich ist, zum Flughafen“, sagte die Sprecherin. Temporär würden neben den ohnehin dort arbeitenden Kollegen auch Bundespolizisten zum Beispiel aus den Hauptbahnhöfen in Köln oder Aachen zum Flughafen beordert. Andererseits seien Kräfte am Wochenende auch bei Sportveranstaltungen und einer Demonstration gebunden.

Die zusätzlichen Kräfte sollen zum Beispiel als „Einweiser“ an den Kontrollstellen und als „Wannenrückführer“ arbeiten. Letztere sind dafür zuständig, dass die Transportwannen, in die die Passagiere ihre Gegenstände legen, bevor sie kontrolliert werden, wieder an den Ausgangsort zurückkommen.

Chaos am Flughafen Köln/Bonn: Reisende stellen sich zu früh in die Warteschlange

Problematisch ist aus Sicht der Bundespolizei aber nicht nur, dass in einem kurzen Zeitfenster sehr viele Passagiere durch die Sicherheitskontrollen geschleust werden müssen, sondern auch, dass sich Reisende aus Angst, den Flug zu verpassen, sehr früh vor den Sicherheitskontrollen anstellen. So sei es vorgekommen, dass sich Menschen sechs Stunden vor Abflug kontrollieren lassen wollten. Damit nähmen sie jenen, deren Flug in zwei oder drei Stunden aufgerufen werde, den Platz weg.