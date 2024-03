Kontrolle am Flughafen Köln/Bonn Betrüger zahlt hohes Bußgeld und entgeht Haftstrafe

Köln/Bonn · Eine ungewöhnlich hohe Summe Bargeld zählten die Polizisten am Flughafen Köln/Bonn am Mittwoch. Mit einer Zahlung von mehr als 16.000 Euro in bar konnte ein 50-Jähriger einer Haftstrafe entgehen.

14.03.2024 , 10:53 Uhr

Die Polizisten stellten den Mann am Flughafen Köln/Bonn. (Archivbild) Foto: dpa/Marius Becker





Von Tamara Wegbahn