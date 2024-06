Bargeldspürhund hatte Alarm geschlagen Reiserückkehrer mit 70.000 Euro Falschgeld am Flughafen Köln/Bonn gefasst

Er wollte einfach mit 70.000 Euro Falschgeld durch den grünen Ausgang des Zolls für anmeldefreie Waren am Flughafen Köln/Bonn spazieren, doch er hatte die Rechnung ohne Bargeldhund Skadi gemacht: Ein türkischer Mann mit Wohnsitz in Köln ist bereits am Mittwoch dem Zoll ins Netz gegangen, wie die Behörde am Sonntagnachmittag mitteilte.