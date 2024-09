Flughafen Köln/Bonn Seniorin musste in Unterwäsche durch Sicherheitskontrolle

Köln/Bonn · Am Flughafen Köln/Bonn soll das Sicherheitspersonal eine Seniorin dazu aufgefordert haben, ihr Kleid im Sicherheitsbereich auszuziehen. Die Dame, die offenbar in Unterwäsche den Scanner passieren musste, fühlt sich respektlos behandelt. Was passiert sein soll und was die Bundespolizei dazu sagt.

17.09.2024 , 09:07 Uhr

Laut Pressesprecher der Bundespolizei handelt es sich bei den Sicherheitskontrollen um einen „konfliktträchtigen Bereich“. Foto: dpa/Jens Kalaene