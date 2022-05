Großflugzeug in der Region zu sehen : Ukrainische Antonov auf dem Flughafen Köln/Bonn erwartet

Großflugzeug in der Region zu sehen

Köln/Bonn Für alle Flugzeug-Fans, die gern „spotten“ und die landenden und aufsteigenden Großflugzeuge fotografieren wollen, gibt es am Sonntag wieder einen Muss-Termin. Am Morgen wird eine ukrainische Antonov erwartet.

Es ist nicht das erste Flugzeug dieser Größe, das auf dem Flughafen Köln/Bonn landen wird. Dennoch ist die Antonov AN-124 ukrainischer Bauart ein echter Blickfang. Mit einer Länge von rund 70 Metern, einer Flügelspannweite von 73 Metern und einer Höhe von 21 Metern ist dieser Frachter der Lüfte eines der größten Flugzeuge der Welt. Gegen 9 Uhr am kommenden Sonntagmorgen wird auf dem Flughafen Köln/Bonn eine solche Antonov erwartet.

Am Nachmittag gegen 14 Uhr gibt es eine zweite Chance für Zuschauer, denn dann ist der Rückflug geplant. Dies teilte der Flughafen am Freitag mit. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Angaben ohne Gewähr seien.

Nationalsymbol „Mrija“ durch militärischen Beschuss zerstört

Bereits in den vergangenen Jahren waren mehrere Antonovs des baugleichen Typs am Flughafen Köln/Bonn gelandet und gestartet und hatten stets zahlreiche Zuschauer angelockt. Eine noch größere Maschine als die AN-124 hatte den Flughafen KölnBonn in den Jahren 2004 und 2007 angesteuert. Die Antonov AN-225, liebevoll „Mrija“ (deutsch: Traum) genannt, war mit einer Länge von 84 Metern und einer Flügelspannweite von 88 Metern das größte Frachtflugzeug der Welt. Es gab nur eine einzige Maschine dieses Typs.