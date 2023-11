Über tausend Polizeieinsätze Trotz Kontrollen immer mehr Standstreifen-Parker vor Flughafen Köln/Bonn

Über 1000 Einsätze verzeichnete die Polizei laut eigenen Aussagen in diesem Jahr bereits in dem Gebiet. Im vergangenen Jahr seien es noch 800 Einsätze gewesen. Zwar handele es sich nicht ausschließlich um Einsätze wegen Autobahn-Falschparkern, aber ein Großteil davon betreffe ebendiese. „Wir fahren in Flughafennähe regelmäßig Kontrolle, weil wir natürlich um das Problem wissen“, so ein Polizeisprecher.