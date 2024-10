Ausfälle und Verspätungen Auch Flughafen Köln/Bonn von Störung bei Flugsicherung betroffen

Die Störung bei der Deutschen Flugsicherung, die mit ihren Lotsen den Flugverkehr leitet, trat am Morgen gegen 9.00 Uhr auf. Dadurch sei es insbesondere zum Ausfall von Flugplandaten und Wetterdaten gekommen, hieß es. „Während der Störung kam es bundesweit zu Verspätungen in unterschiedlicher Ausprägung.“ Allein am größten deutschen Flughafen in Frankfurt fielen bis Mittag rund 80 Flüge aus, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte.