Sicherheitspersonal legt Arbeit nieder : Warnstreik am Flughafen Köln/Bonn sorgt für zahlreiche Flugausfälle

Am Flughafen Köln/Bonn streikt am Montag das Sicherheitspersonal. Foto: dpa/David Young

Update Köln/Bonn Am Rosenmontag ist das Sicherheitspersonal am Flughafen Köln/Bonn zum Warnstreik aufgerufen. Zahlreiche Flüge fallen dadurch aus.

Wegen eines Warnstreiks sind am Montagmorgen am Flughafen Köln/Bonn zahlreiche Flüge ausgefallen. Wie der Flughafen am Montag mitteilte, wurden 56 und damit die Mehrzahl der Flüge für den Vormittag gestrichen. Auch für Flüge am Nachmittag waren bereits einige Ausfälle angekündigt. Betroffen waren demnach sowohl um Flüge im In- als auch ins Ausland.