Chaos im Luftverkehr : Diese Flüge am Flughafen Köln/Bonn fallen am Samstag aus

Diese Flügen fallen am heutigen Freitag, 08. Juli 2022, am Flughafen Köln/Bonn aus. Foto: dpa/Federico Gambarini

Update Köln/Bonn Zwar hat sich die Situation der Flugausfälle am Flughafen Köln/Bonn etwas entspannt, nach wie vor fallen jedoch einige Verbindungen aus. Betroffen sind heute vor allem Reisende nach Korsika. Wir geben einen Überblick, welche Flüge am heutigen Samstag ausfallen.

Die Airline Eurowings hat weiterhin mit Personalproblemen zu kämpfen. Zumindest zum Start des Wochenendes scheint das den Verkehr am Flughafen Köln/Bonn am Samstag, 9. Juli, jedoch nicht mehr so stark zu beeinflussen, wie aus den aktuellen Daten des Flughafens hervorgeht. Drei Verbindungen fallen aus.

Unverändert lang bleiben jedoch die Schlangen beim Check-In und Sicherheitscheck. Am Freitag reichte die Schlange am Flughafen Köln/Bonn sogar bis ins Freie. Seit Beginn der Sommerferien in NRW kommt es zudem zu noch längeren Wartezeiten an den Schaltern sowie an den Sicherheitskontrollen am Flughafen Köln/Bonn. Eine Fast Lane steht aktuell nicht zur Verfügung. Die Flughafenverwaltung empfiehlt daher, mindestens 2,5 Stunden vor dem geplanten Abflug am Airport zu sein. Reisende sollten sich zudem bei den Airlines zuvor über die Check-In-Zeiten informieren.

Flugausfall am Flughafen Köln/Bonn: Diese Flüge wurden gestrichen

Folgende Verbindungen am Flughafen Köln/Bonn fallen am Samstag, 9. Juli 2022, aus:

Abflug

EW 440 nach Calvi - ursprünglicher Abflug 11.30 Uhr

Ankunft

EW 861 aus Cagliari- ursprüngliche Ankunft 11.15 Uhr

aus Cagliari- ursprüngliche Ankunft 11.15 Uhr EW 441 aus Calvi - ursprüngliche Ankunft 15.35 Uhr

In den kommenden Tagen ist mit weiteren Ausfällen zu rechnen.

Nicht nur der Flughafen Köln/Bonn ist von Ausfällen betroffen, auch an den Flughäfen in Düsseldorf und in Frankfurt werden Verbindungen annulliert. Hier können Sie einsehen, welche Flüge am Flughafen Düsseldorf und welche Flüge am Flughafen in Frankfurt ausfallen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

(ga)