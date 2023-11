Glosse zur Passkontrolle Wenn die Einreise am Flughafen Köln/Bonn zur Tortur wird

Vor einigen Tagen am Flughafen Köln/Bonn. Der Flug unseres Gastes aus Großbritannien landet pünktlich, und so stehen wir beizeiten am Ausgang. Der Strom der Ankommenden ist eher ein vor sich hin stotterndes Rinnsal von Einzelnen und von kleinen Gruppen mit sehr großen Lücken dazwischen. Für die Nicht-EU-Bürger ist einer von vier Schaltern geöffnet, teilt unser Gast per SMS mit. Ein einzelner Beamter der Bundespolizei schaut sich sehr genau jeden Pass an. Drei Kollegen stehen ihm dabei bei. „Bei einer Frau gibt es offenbar Probleme. Sie debattieren schon seit zehn Minuten“, erfahren wir. Wieder Pause. Kein Mensch verlässt den Terminal an diesem Ausgang.