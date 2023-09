Entdeckung am Flughafen Köln/Bonn Mann wollte 640 Vogelspinnen und weitere Tiere schmuggeln

Der Besitzer des Koffers gab an, ausschließlich private Kleidung dabei zu haben. Zu Krabbeltieren, die in einer Styroporbox untergebracht waren, hatte der Mann keine Angaben gemacht. Er erklärte gegenüber dem Zoll, dass er die Tiere persönlich in der Wüste von Arizona gefangen habe und bei einer Fachmesse in Nordrhein-Westfalen verkaufen wolle.