Drogen im Wert von über 148 Millionen Euro : Zoll findet Drogen in Rekordhöhe am Flughafen Köln/Bonn

Der Kölner Zoll hat einen Rekordfund in Sachen illegaler Drogen gemacht. Foto: Axel Vogel

Flughafen Köln/Bonn Der Zoll hat am Flughafen Köln/Bonn im Mai einen spektakulären Drogenfund gemacht. Neben Ecstasy-Tabletten im Wert von 1,3 Millionen Euro fanden die Kräfte 147.600 Cannabissamen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Axel Vogel

Anlässlich von zwei Rekordfunden in Sachen Drogenschmuggel hat der Kölner Zoll heute Vormittag zu einem Pressetermin in Wahn eingeladen. Schauplatz: Eine Lagerhalle nahe des Flughafens Köln Bonn, bei der es sich um eine Niederlassung des Hauptzollamtes Köln in Wahn handelt. Nach Aussage von Jens Ahland, Sprecher des Kölner Zolls, waren am Flughafen nämlich vor kurzer Zeit rekordverdächtige Drogenmengen sichergestellt worden.

Konkret hatten die Zöllner im Frachtbereich des Flughafens Köln/Bonn im vergangenen Mai die größte, jemals in einer Nacht an einem deutschen Flughafen beschlagnahmte Ecstasy-Menge gefunden. In einer Sendung, die in Nuss-Riegeln und Chips getarnt war, entdeckten die Beamten 173.000 Extasy-Tabletten. Straßenverkaufswert: Rund 1,3 Millionen Euro, so Ahland. Versteckt waren die Drogen in fünf Paketsendungen mit einem Gesamtgewicht von rund 70 Kilogramm.