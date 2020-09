Flughafen Köln/Bonn : Drogen im Wert von mehr als einer Million Euro sichergestellt

Köln Es ist Schmuggelware in „XL-Mengen“, die den Zollfahndern am Flughafen Köln/Bonn ins Netz gegangen ist. Mehr als eine Million Euro hätte man auf der Straße für das gesamte Paket gezahlt.

Der Zoll hat am Flughafen Köln/Bonn binnen drei Wochen große Mengen an Schmuggelware sichergestellt: Mehr als 40 Kilogramm Marihuana, knapp 24 Kilo Amphetamin, rund 24.400 Ecstasy-Tabletten, 3,8 Kilo Heroin und knapp 3,5 Kilo Haschisch wurden aus dem Verkehr gezogen.

Dabei hätten die Schmuggler für ihre Waren teilweise ideenreiche Verstecke gefunden. So sei Heroin in Griffstücken von Springseilen verborgen oder Amphetamin in einer Lauflernhilfe für Kleinkinder verbaut gewesen. Die unversteuerten Zigaretten waren in mehreren Paketsendungen von Spanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten aus unterwegs nach Großbritannien - beschriftet als Autoersatzteile.