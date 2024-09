Ketamin als Badesalz getarnt und 50.000 Ecstasy-Tabletten Kölner Zoll findet Drogen im Wert von mehr als 2,8 Millionen Euro

„Dass wir mittlerweile jede Nacht Drogen in Paketsendungen finden, überrascht uns nicht mehr, aber fast 100 Pakete mit rund 170 Kilogramm in nur einer Woche ist schon bemerkenswert. Allein in der Nacht vom 17. auf den 18. September gingen uns 24 Drogensendungen ins Netz“, so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.