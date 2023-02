Fluglärm erwartet : Spezialflugzeug fliegt über Kölner Stadtgebiet

Ein Spezialflugzeug fliegt in dieser Woche über das Kölner Stadtgebiet. Symbolbild. Foto: dpa/Christophe Gateau

Köln Ein Spezialflugzeug im Auftrag von Rheinenergie fliegt in dieser Woche über das Kölner Stadtgebiet. Es kann zu Geräuschbelästigungen kommen.

Warum fliegt das Spezialflugzeug über Köln?

Immer mehr Drohnen gefährden den Luftverkehr an Flughäfen

Köln/Bonn und Düsseldorf : Immer mehr Drohnen gefährden den Luftverkehr an Flughäfen Neben einem Führerschein für die Piloten der Geräte fordert die Polizei eine generelle Registrierung beim Kauf. Auch solle es höhere Strafen bei Regelverstößen geben. Immer häufiger gefährden die Flugobjekte den Luftverkehr.

Das Spezialflugzeug wird aufgrund von widrigen Witterungsbedingungen nicht wie geplant am Montagabend starten können. Die Voraussetzung für einen erfolgreichen Flug sei trockenes und relativ kaltes Wetter, heißt es in einer Mitteilung. Außerdem müsse der Himmel klar sein. Den neuen Termin wird die von Rheinenergie beauftragte Firma laut Eugen Ott, Pressesprecher bei Rheinenergie, witterungsbedingt kurzfristig ansetzen. Nach den Wetterprognosen vom Montag können die Flüge vermutlich schon in den nächsten Tagen stattfinden.