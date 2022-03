Förderschule in Köln-Sülz : Ehemaliger Schüler löst mit Softairwaffe Alarm in Schule aus

Ein ehemaliger Schüler hat kurzzeitig Alarm in einer Schule in Köln ausgelöst. (Symbolfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Köln Weil ein ehemaliger Schüler am Mittwoch auf dem Gelände einer Förderschule mit einer Softairpistole hantierte, alarmierte die Schule die Polizei. Bevor diese eintraf, konnte die Situation aber schon aufgeklärt werden.

Ein ehemaliger Schüler hat am Mittwochmittag mit einer Softairpistole kurzzeitig Alarm an einer Förderschule in Köln-Sülz ausgelöst. Die Situation konnte noch vor Eintreffen der Polizei gelöst werden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Mitarbeiterin der Schule den 18-Jährigen mit der Waffe auf dem Gelände an der Redwitzstraße hantieren sehen. Sie zog den Schulleiter hinzu, der alle Lehrer sowie die Polizei alarmierte.