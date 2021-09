Feuerwehreinsatz in Bergisch Gladbach : Fohlen bricht durch Stalldach an Hang

Bergisch Gladbach Ein Fohlen hat in Bergisch Gladbach einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Tier war durch ein am Hang gelegenes Stalldach gebrochen.

Ein Fohlen ist durch ein am Hang gelegenes Stalldach in Bergisch Gladbach gebrochen und hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Das „deutlich unruhige und ängstliche“ Jungpferd verirrte sich auf das direkt an einer Weide angebaute Dach einer Stallanlage, erklärte ein Feuerwehrsprecher am Freitag.