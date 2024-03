Folgen der Flut von Juli 2021 Nach den Osterferien geht es in Flerzheim in die Containerschule

Nach den Osterferien steht für die Grundschülerinnen und Grundschüler in Flerzheim ein Umzug an. Wenn am 8. April der Unterricht wieder beginnt, findet er an einem neuen Standort statt. Wie berichtet, hat die Flut im Juli 2021 die örtliche Grundschule so stark beschädigt, dass eine Sanierung nicht infrage kommt. Gleiches gilt für die Turnhalle. Beides soll auf einer Fläche am Fliesweg neu gebaut werden.