Urteil vor dem Kölner Landgericht : Frau verbrennt sich im Flugzeug an Suppe und fordert Schmerzensgeld

Köln Eine Frau, die sich während eines Langstreckenfluges einen Teil ihrer heißen Suppe in ihr Dekolleté geschüttet hatte und dabei Verbrennungen erlitt, verlangte Schmerzensgeld von der Fluggesellschaft. Das Landgericht Köln hat nun über den Fall entschieden.

Die Klägerin hatte demnach auf dem Flug von München nach New York ein Abendessen erhalten, zu dem eine Steinpilzcremesuppe gehörte. Diese sei in einer Porzellanschale auf einem Tablett serviert worden.

Die Frau habe die Schale nach eigener Schilderung in die Hand genommen, um mit dem Löffel einen möglichst kurzen Weg zum Mund zu haben. Die Schale sei aber so heiß gewesen, dass sie sie schnell wieder abstellen wollte und dabei einen Ruck verursacht habe, so dass sich die Flüssigkeit in ihr Dekolleté ergossen habe. Dadurch habe sie im oberen Brustbereich Verbrennungen zweiten Grades erlitten und eine Klinik aufsuchen müssen.