Mordkommission ermittelt 35-jährige Ehefrau in Frechen getötet

Eine 35-jährige Frau ist in Frechen-Bachem getötet worden. Die Polizei hat einen 44-jährigen Mann als Tatverdächtigen vorläufig festgenommen . Er stehe in dringendem Tatverdacht, seine Ehefrau im Rahmen von Streitigkeiten in ihrem Haus in Frechener Stadtteil Bachem getötet zu haben. Das berichteten die Polizei und Staatsanwaltschaft Köln in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Dienstagmittag.