Vorfall in Frechen Betrunkener Autofahrer tankt weniger als einen Liter

Weil er weniger als einen Liter Kraftstoff getankt hat, ist ein betrunkener Autofahrer an einer Tankstelle in Frechen aufgefallen. Der Kassierer war schon wegen der geringen Menge stutzig geworden, aber zudem wirkte der Kunde verwirrt und desorientiert, wie die Polizei im Rhein-Erft-Kreis am Dienstag mitteilte.