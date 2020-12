Strafanzeige wegen Alpenveilchen : Polizei stoppt „Blumenfetischisten“ in Frechen

Frechen Er konnte seine Finger einfach nicht von den Alpenveilchen lassen, gab ein Dieb in Frechen an. Die Polizei hatte den Mann auf der Flucht mit den Blütenpflanzen gestellt.

Den Tathergang beschreiben die Einsatzkräfte wie folgt: Zwei Zeugen hatten den 34-jährigen Mann am Dienstagabend dabei beobachtet, wie er gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrrad an einem Blumenladen auf der Aachener Straße in Frechen-Königsdorf anhielt. Vor der Ladenaußentheke steckte er zuerst Blumen in eine Tasche und packte schließlich eine ganze Palette mit fünf Alpenveilchen auf den Gepäckträger seines Fahrrads. Mit der blühenden Ware im Gepäck startete er dann seine Flucht.