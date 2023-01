Häuser müssen saniert werden : Holzwurm frisst sich durch das Freilichtmuseum Kommern

Kurz mal weg : Fünf Tipps für Ausflüge in der Region Am Niederrhein unternehmen Naturfreunde eine Gänse-Safari, im Waldecker Land buchen Hundebesitzer „Ferien mit Wau-Effekt“, in Neuwied stehen Luxusmöbel im Museum, und in der Eifel gehen die Ranger fast täglich auf Tour.