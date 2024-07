Ausflug in die Vergangenheit Was Besucher im Freilichtmuseum Lindlar erleben können

Leben auf engstem Raum, Tür an Tür mit einem kleinen Kuhstall: Das war Alltag für eine Familie anno dazumal aus Windeck. Wohn-Stall nennt sich das Haus, das 1763 erbaut und 2006 im Freilichtmuseum Lindlar des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) wieder aufgebaut wurde. Fast das ganze Inventar ist noch im Original erhalten. Wie die Feuerstelle im Erdgeschoss, über der nicht nur die tägliche Mahlzeit gekocht wurde, sondern Obst und Gemüse getrocknet und Wurst und Schinken konserviert wurden. Und wenn man die Wohnstube daneben betritt mit einer gemütlichen Essecke samt blank poliertem Holztisch, meint man fast noch das Lachen der Kinder zu hören, die einst an dem Tisch ein Memory-Spiel spielten, das ebenfalls noch im Original erhalten ist. Es ist Geschichte zum Erleben und Anfassen, die das Freilichtmuseum im Bergischen Land – die kleine, aber feine Schwester des Museums in Kommern in der Eifel – bietet und damit vor allem bei Familien mit Kindern sehr gut ankommt.