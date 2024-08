Grüne Oase und Therapie-Arbeitsstätte Warum sich ein Besuch in der Klostergärtnerei in Porz lohnt

Wer Haus oder Garten mit Pflanzen bestücken will, hat es in Bonn und der Region nicht schwer, denn Gärtnereien gibt es hier einige. Doch im Süd-Osten Kölns, unweit von Niederkassel, liegt eine, die sich durch ihre Philosophie und ihr Angebot von vielen anderen abhebt: die Alexianer-Klostergärtnerei in Porz. Hier werden Pflanzenliebhaber nicht nur fündig, sondern können auch in der besonderen Atmosphäre dieser grünen Oase die Seele baumeln lassen.