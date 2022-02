Statt Rosenmontagszug : Zehntausende werden am Montag in Köln zur Friedensdemo erwartet

Köln, Bonn, Düsseldorf : Tausende Menschen bekunden friedlich Solidarität für Ukraine Auf mehreren Demonstration in NRW bekunden Tausende Menschen am Wochenende ihre Solidarität mit der Ukraine. Der militärische Angriff Russlands auf das Land wird scharf verurteilt. Malteser leisten Hilfe in der Westukraine und an den Grenzen.