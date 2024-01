Nach Sturmtief „Zoltan“ Sturmschäden sorgen für eingeschränkten Betrieb am Fühlinger See

Am Fühlinger See in Köln hat Sturm „Zoltan“ im vergangenen Dezember für anhaltende Schäden gesorgt. Aufgrund des erhöhten Wasserstandes sind der Einstiegssteg sowie der barrierefreie Taucheinstieg nicht zugänglich. Als An- und Ablegesteg können Taucher den Siegersteg, der im November 2023 parallel zum alten Steg neu installiert wurde, nutzen. Im Bereich der Regattabahn liegen durch die Beschädigung des Albano-Systems und der Pontons Leinensysteme unter Wasser, die unter großer Spannung stehen und eine erhöhte Verletzungsgefahr bedeuten. Dementsprechend herrschst ein Tauchverbot in diesem Bereich.