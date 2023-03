Auf dem Weg nach Kasachstan Flugzeug lässt 40 Tonnen Kerosin über der Eifel und dem Hunsrück ab

Ein Frachtflugzeug der belgischen Gesellschaft Air Belgium hat am Donnerstag nach einer technischen Panne über dem Hunsrück und der Eifel 43 Tonnen Treibstoff abgelassen. Das geht aus einer Veröffentlichung des Luftfahrtbundesamts hervor. Demnach wurde das Flugbenzin in einem Umkreis von rund 54 Kilometern um den Flugplatz Hahn abgelassen – in einer Höhe von etwa 6500 Metern.