Dat is Rheinisch Vum Hüresare kumme de Löje ent Land

Interessant ist übrigens die Wörterbuchdefinition von „Hörensagen”. Sie lautet: „etwas von anderen Erzähltes als einzige Wissensquelle” haben. Das Wort hat es auch zu einem Rechtsbegriff gebracht. Ein „Zeuge vom Hörensagen” vor Gericht bezeichnet einen Berichterstatter, der Angaben bekundet, die jemand anderer ihm gegenüber zu einem bestimmten Ereignis gemacht hat. Es ist an dieser Stelle aber klar, dass er das beschriebene Ereignis nicht mit eigenen Augen gesehen hat. Und deshalb ist es mit dem Wahrheitsgehalt nicht so ganz so sicher. Sprich: Über diesen Weg können Falschinformationen in Umlauf kommen.