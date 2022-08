Spielemesse vom 24. bis 28. August : Das muss man zur Gamescom 2022 in Köln wissen

Die Gamescom findet in diesem Jahr wieder mit Besuchern statt. Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln Zum 14. Mal startet im August die weltweit größte Computer- und Videospielmesse Gamescom in Köln. Das sollten Besucher wissen.



Im August 2022 wird bereits zum 14.Mal die Spielwiese für Gamer auf dem Gelände der Koelnmesse geöffnet: Startschuss der Gamescom 2022 ist am 23. August die „Gamescom Opening Night Live“. Am 24. August dürfen zunächst Fachbesucher die Computer- und Videospielemesse besuchen, ab den 25. August ist dann das breite Publikum geladen. Die Messe ist für Privatbesucher am Donnerstag und Freitag zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag zwischen 9 und 20 Uhr.

Nach einer Pause von zwei Jahren - und mit digitalen Ersatz wegen Corona - kann die beliebte Videospielmesse in diesem Jahr wieder in Köln durchgeführt werden. Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse, ziehe wertvolle Erfahrungen aus den digitalen Events und wolle dieses Jahr das Festival-Feeling der gamescom mit den digitalen Komponenten ergänzen.

Die digitalen Ausgaben der Gamescom ernteten durchaus Kritik. Hersteller nahmen erst gar nicht teil und die Fans beklagten sich über die wenigen Neuheiten. Auf namenhafte Publisher müssen die Besucher in Köln auch in diesem Jahr verzichten. So kündigten Nintendo, Activision Blizzard, Sony, Take Two und Wargaming an, nicht in Köln vertreten zu sein.

Diese Tickets gibt es für die Gamescom

Abendtickets sind ab 16 Uhr gültig und kosten an allen Tagen neun Euro. Ansonsten kosten die Tickets für Donnerstag und Freitag jeweils 25 Euro. Am Wochenende steigt der Preis auf 30,50 Euro. Ermäßigte Eintrittskarten sind für bestimmte Gruppen erhältlich.

Familien können am Donnerstag und Freitag für 40 Euro ein entsprechendes Ticket erwerben. Am Wochenende steigt der Preis auf 50 Euro. Insgesamt fünf Personen umfasst das Angebot. Davon können maximal zwei Erwachsene und mindestens ein Kind im Alter zwischen sieben und elf Jahren die Messe besuchen.

Neu bei der Gamescom

Die regulären Eintrittskarten bei der Gamescom beinhalten für jeden Besucher automatisch zwei buchbare Anspiel-Slots oder Besuchslots bei weiteren Attraktionen. Mit einem Aufpreis von 1,99 Euro kann das Extra-Super-Fan-Ticket gebucht werden. Dadurch erhöhen sich die Anspielslots auf drei.

Zudem gibt es für einen Euro extra ein ergänzendes „Green Ticket“, ein freiwilliger Klimaschutzbeitrag.

Das Programm der Gamescom

Das Publikumsprogramm findet in verschiedene Areas, darunter die retro, indie und merchandise area, die jeweils ein eigenes Programm anbieten, statt. So werden unter anderem Workshops zum Thema Cosplay, Live Musik, kleine Turniere, Vorträge und Informationen zu Karrieremöglichkeiten in der Games-Branche angeboten. Die Gamescom endet traditionell mit dem city festival in der Kölner Innenstadt.

Weitere Infos zur Gamescom

Auf der Gamescom ist das Gelände grundsätzlich so aufgeteilt, dass die Hallen 1 bis 4 als Business Area für die Fachbesucher dienen und sich in den Hallen 5 bis 10 die Entertainment Area für die Privatbesucher befindet.

Anfahrt zur Gamescom

Anreise zu Fuß

Vom Kölner Hauptbahnhof ist die Messe fußläufig über die Hohenzollernbrücke erreichbar. Der Zugang zur Hohenzollernbrücke liegt auf der Rückseite des Kölner Doms. Am Ende der Hohenzollernbrücke können Besucher der Beschilderung folgen.

Anreise mit Straßen- und U-Bahn (KVB)

Linien 1 und 9: Haltestelle „Bahnhof Deutz“ Von den Bahngleisen dieser Haltestelle ist der Eingang Süd fußläufig in ca. 3 Minuten erreichbar.

Linien 3 und 4: Haltestelle „Koelnmesse“ Die Linien 3 und 4 halten unmittelbar vor dem Eingang Ost.

Anreise mit der Deutschen Bahn

Die Veranstalter empfehlen als Zielbahnhof den Bahnhof Köln Messe/Deutz. Der Eingang Süd ist fußläufig in gut drei Minuten erreichbar.

Per Fähre können Besucher zudem den Rhein überqueren. Bei Verlassen des Kölner Hauptbahnhofs über den Ausgang „Breslauer Platz“ sollen Besucher in Richtung des Rheinufers gehen. Dort befindet sich die Anlegestelle der Fähre. Nach der Fahrt folgen Besucher der Beschilderung zur Koelnmesse. Die Fähre verkehrt in der Zeit von Ostern bis Ende Oktober. Abfahrtzeiten können erfragt werden unter +49 221 38 47 38 (Personenschiffahrt Linden).

Per S-Bahn können Besucher vom Kölner Hauptbahnhof zum Bahnhof Köln Messe/Deutz fahren- Am Kölner Hauptbahnhof fahren am Gleis 10 in kurzen zeitlichen Abständen S-Bahnen der Linien S 6, S 11, S 12 und S 13 Richtung Bahnhof Köln Messe/Deutz.

Außerdem besteht die Möglichkeit, ein Taxi zu nutzen. Per Taxi zu vier Eingängen (Eingang Nord, Eingang Ost, Eingang Süd, Eingang West) Wer den Kölner Hauptbahnhof über den Haupteingang verlässt, findet dort einen Taxistand vor.

Welche Unternehmen kommen zur Gamescom?

Folgende Unternehmen haben sich bereits angekündigt:

Aerosoft (MS Flight Simulator)

Assemble Entertainment (Endzone: A World Apart)

Bandai Namco (Cyberpunk 2077)

Deadalic Entertainment (Der Herr der Ringe: Gollum)

Giants Software (Landwirtschafts-Simulator)

HandyGames (Endling)

Kalypso Media (Tropico)

Koch Media (Saints Row)

Level Infinite (Warhammer 40K)

Razer (Gaming-Zubehör)

SEGA (Two Point Campus)

THQ Nordic (Way of the Hunter)

Ubisoft (Assasin’s Creed, Skull&Bones, Die Siedler)

Diese Aussteller haben u.a. abgesagt:

2K (NBA 2K, WWE 2K)

Activision Blizzard (CoD Modern Warfare 2, Diabolo 4)

Nintendo (Zelda BotW2, Splatoon 3)

Rockstar Games (GTA, Red Dead Redemption)

Wargaming (World of Tanks)

Sony (God of War)

(ga)