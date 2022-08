Spielemesse vom 24. bis 28. August : Das muss man zur Gamescom 2022 in Köln wissen

Köln Zum 14. Mal startet im August die weltweit größte Computer- und Videospielmesse Gamescom in Köln. Das sollten Besucher wissen.

Im August 2022 wird bereits zum 14.Mal die Spielwiese für Gamer auf dem Gelände der Koelnmesse geöffnet: Startschuss der Gamescom 2022 ist am 23. August die „Gamescom Opening Night Live“. Am 24. August dürfen zunächst Fachbesucher die Computer- und Videospielemesse besuchen, ab den 25. August ist dann das breite Publikum geladen. Die Messe ist für Privatbesucher am Donnerstag und Freitag zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag zwischen 9 und 20 Uhr.

Die digitalen Ausgaben der Gamescom ernteten durchaus Kritik. Hersteller nahmen erst gar nicht teil und die Fans beklagten sich über die wenigen Neuheiten. Auf namenhafte Publisher müssen die Besucher in Köln auch in diesem Jahr verzichten. So kündigten Nintendo, Activision Blizzard, Sony, Take Two und Wargaming an, nicht in Köln vertreten zu sein.